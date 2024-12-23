Размеры упаковки намекают на наличие штатного кулера.

В Сети появилось изображение упаковки процессора серии Intel Core Ultra 200S с базовой мощностью 65 ватт (Вт) и заблокированным множителем, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на блогера и датамайнера @momomo_us в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware, @momomo_us в X (заблокирована в РФ)

Изображение относится к одному из процессоров Core Ultra 9, предположительно, базовой версии Core Ultra 9 285 — это 24-ядерный процессор с конфигурацией ядер 8P+16E. Ожидается, что Intel представит множество процессоров в разных ценовых сегментах. Информации о процессорах класса Core Ultra 3 нет, поэтому самой доступной, вероятно, станет 10-ядерная модель Core Ultra 5 240F с конфигурацией 6P+4E и отключённой интегрированной графикой.

Упаковка имеет более светлые синие тона, по сравнению с разблокированной линейкой K, но всё же темнее, чем у предыдущих поколений. Размеры коробки намекают на наличие в комплекте штатного кулера. Неизвестно, будет ли он отличаться от комплектных кулеров процессоров предыдущих поколений.