Новинка получит систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Рендер неизвестной видеокарты AMD Radeon, обсуждавшийся накануне, является Radeon RX 9070 XT, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Hoang Anh Phu.

Источник изображения: AMD, Reddit

Видеокарта с дизайном, который ранее AMD не использовался, была замечена пользователями зарубежного портала Reddit на рекламных баннерах компании ещё в середине ноября. Надёжного подтверждения этой информации нет, опубликованные в Сети изображения имеют низкое разрешение, а рендер видеокарты выглядит несколько странно.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Неизвестно, получит ли видеокарта в точности такой же дизайн, как показан на рендере, но очевидно, что он изменится, по сравнению с текущей серией. Новинка оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами, в дизайне сочетаются чёрный и серый цвет, белая подсветка, в то время как эталонные видеокарты текущей серии были выполнены преимущественно в чёрном цвете с красными акцентами.