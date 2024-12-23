Ожидается, что новая версия технологии AMD FSR будет полагаться на ИИ.

Видеокарту AMD Radeon RX 9070 XT, технологию FSR 4 и новые процессоры Ryzen 9000 с 3D V-Cache должны выпустить примерно в одно время, в конце января, сообщает VideoCardz со ссылкой на надёжного инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Hoang Anh Phu. Это далеко не единственные новинки AMD, презентация которых ожидается на CES 2025, но, вероятно, перечисленные продукты из всех новинок появятся первыми, вскорости после выставки.

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На сегодняшний день ожидается, что AMD Radeon RX 9070 XT станет лучшей настольной видеокартой в новой серии на базе архитектуры RDNA 4. Также появились слухи, что компания планирует обновить некоторые видеокарты текущей серии под номером 7000. Что касается настольных процессоров, предсказывают презентацию 16- и 12-ядерных Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, а также 6-ядерного Ryzen 5 9600 — более доступной модели новой серии.

Новая версия технологии AMD FSR ранее была анонсирована одним из руководителей компании, она будет полностью полагаться на искусственный интеллект (ИИ), а Call of Duty: Black Ops 6 может стать одной из первых игр, где станет доступна новая версия FSR.