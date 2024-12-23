Конкурируют с дискретными видеокартами.

В базе данных PassMark заметили результаты тестирования интегрированной графики двух неанонсированных APU из серии AMD Ryzen AI MAX 300, сообщает VideoCardz. Это 16-ядерный Ryzen AI MAX+ 395 с интегрированной графикой Radeon 8060S (40 вычислительных блоков) и 12-ядерный Ryzen AI MAX 390 с интегрированной Radeon 8050S (32 вычислительных блока).

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На удивление, младший вариант в тестах PassMark оказался немного быстрее, чему можно найти разные объяснения. Оценка Radeon 8050S составила 16663 балла, рядом расположились NVIDIA GeForce RTX 3060 с оценкой 16963 балла и AMD Radeon VII с оценкой 16604 балла. Оценка Radeon 8060S составила 16454 балла, что близко к результату NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков — 16477 баллов. Одновременно с этим NVIDIA GeForce RTX 4060 набирает в этом тесте 17621 балл.

Источник изображения: PassMark, VideoCardz

Неизвестно, насколько близко эти результаты отражают расстановку сил в реальных задачах, тем не менее, производительность рассматриваемых интегрированных графических решений должна быть гораздо выше всех тех, что AMD представляла до этого. Так, интегрированная Radeon 890M предлагает лишь 16 вычислительных блоков, в то время как в Radeon 8050S их столько же, сколько в настольной и ноутбучной Radeon RX 7600 XT. Помимо этого, ходят слухи, что в Strix Halo реализован 256-битный контроллер памяти.

Ожидается, что AMD представит новинки на выставке CES 2025.