Об этом говорят авторы китайского ресурса ChipHell.

Настольные видеокарты AMD на базе архитектуры RDNA 4 могут быть представлены в рамках 9000-й серии, а не 8000-й, как предполагалось ранее. Об этом сообщает Wccftech со ссылкой на одного из авторов китайского ресурса ChipHell под псевдонимом nApoleon. В общем виде «маска» номерной части обозначения модели будет выглядеть следующим образом 90AB, где A — цифра, отличная от нуля; B — неизвестная цифра, вероятно 0. Предположительно, одной из видеокарт может стать Radeon RX 9070 (XT).

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Новость довольно неожиданная, учитывая, что недавно в программном обеспечении AMD с открытым исходным кодом уже были найдены упоминания настольных видеокарт с номером 8000. С другой стороны, уже есть примеры, когда AMD меняла обозначение новых продуктов — сообщалось, что номер серии процессоров Ryzen AI 100 поменяли на 300 незадолго до выпуска.

По слухам, интегрированная графика RDNA 3.5 мощных APU AMD Strix Halo войдёт в серию 8000: Radeon 8060S (без RX в наименовании) — один из вариантов. Возможно, во избежание путаницы в AMD решили представить новые настольные видеокарты в серии 9000, тем более, что архитектура у них новая — RDNA 4. Также 9000-я серия может стать последней перед переходом компании на новую унифицированную графическую архитектуру UDNA, видеокарты на базе которой, скорее всего, получат новое наименование.