Возможно, такой будет эталонная RX 8800 XT.

Пользователи зарубежного портала Reddit заметили на площадке новые баннеры компании AMD, на которых присутствовала неизвестная видеокарта с совершенно новым дизайном, сообщает VideoCardz. Авторы ресурса не смогли подтвердить информацию о новых баннерах, тем не менее, возможно, перед нами новый дизайн одной из будущих настольных видеокарт на базе архитектуры RDNA 4.

Источник изображения: AMD, Reddit

На фрагменте изображения, опубликованном пользователем Reddit под псевдонимом SubtleSerenity, присутствует видеокарта с тремя вентиляторами и чёрно-серебристым цветовым исполнением. На боковой поверхности виден небольшой логотип Radeon с белой подсветкой. Видеокарты AMD Radeon RX 7000 текущего поколения выполнены преимущественно в чёрном цвете, имеют другой кожух системы охлаждения и другие вентиляторы, в частности, в конструкции эталонных видеокарт боковая панель не закрывает радиатор системы охлаждения.

В AMD подтвердили, что собираются представить новые настольные видеокарты в начале следующего года. Презентацию ожидают на выставке CES 2025. Также в компании готовят множество других новинок, некоторые из которых официально подтверждены: процессоры AMD Krackan для ноутбуков, новая версия технологии AMD FSR на базе искусственного интеллекта.

Помимо этого, ожидаются 12- и 16-ядерные настольные процессоры Ryzen 9000 с 3D V-Cache, более доступные настольные процессоры Zen 5 (Ryzen 9600), мощные APU Strix Halo для ноутбуков, серия APU Ryzen Z2 для игровых КПК и другие более доступные мобильные процессоры.