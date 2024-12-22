Пользователи зарубежного портала Reddit заметили на площадке новые баннеры компании AMD, на которых присутствовала неизвестная видеокарта с совершенно новым дизайном, сообщает VideoCardz. Авторы ресурса не смогли подтвердить информацию о новых баннерах, тем не менее, возможно, перед нами новый дизайн одной из будущих настольных видеокарт на базе архитектуры RDNA 4.
На фрагменте изображения, опубликованном пользователем Reddit под псевдонимом SubtleSerenity, присутствует видеокарта с тремя вентиляторами и чёрно-серебристым цветовым исполнением. На боковой поверхности виден небольшой логотип Radeon с белой подсветкой. Видеокарты AMD Radeon RX 7000 текущего поколения выполнены преимущественно в чёрном цвете, имеют другой кожух системы охлаждения и другие вентиляторы, в частности, в конструкции эталонных видеокарт боковая панель не закрывает радиатор системы охлаждения.
В AMD подтвердили, что собираются представить новые настольные видеокарты в начале следующего года. Презентацию ожидают на выставке CES 2025. Также в компании готовят множество других новинок, некоторые из которых официально подтверждены: процессоры AMD Krackan для ноутбуков, новая версия технологии AMD FSR на базе искусственного интеллекта.
Помимо этого, ожидаются 12- и 16-ядерные настольные процессоры Ryzen 9000 с 3D V-Cache, более доступные настольные процессоры Zen 5 (Ryzen 9600), мощные APU Strix Halo для ноутбуков, серия APU Ryzen Z2 для игровых КПК и другие более доступные мобильные процессоры.