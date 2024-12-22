Старт продаж этих видеокарт будет разделён несколькими неделями.

Первой игровой видеокартой NVIDIA нового поколения, которая появится в продаже, станет GeForce RTX 5080, утверждают авторы ресурса Wccftech со ссылкой на свои источники. Только спустя несколько недель в продаже стоит ожидать RTX 5090, в зависимости от версии и региона флагманские видеокарты появятся в продаже к концу января или к середине февраля, пишет ресурс.

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В Wccftech считают, что так NVIDIA сможет продать больше RTX 5080. Видимо, авторы ресурса полагают, что существует значимая доля потенциальных покупателей, которые не смогут подождать несколько недель до выхода флагманской модели, даже при наличии финансовых возможностей для её покупки.

Также сообщается, что NVIDIA всё-таки собирается представить на CES 2025 не только модели RTX 5090 и 5080, но и RTX 5070. Флагманской видеокарте RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной, в свою очередь, RTX 5080 якобы предложит 10752 CUDA и 16 ГБ GDDR7 с 256-битной шиной. Помимо этого, уже ходят слухи о двух версиях RTX 5070: базовая якобы получит 6400 CUDA и 12 ГБ памяти, версия Ti — 8960 CUDA и 16 ГБ памяти. У видеокарт класса 70, как и у всех остальных новинок NVIDIA, ожидается GDDR7 память. Также на CES 2025 может состояться презентация полной линейки новых видеокарт для ноутбуков.