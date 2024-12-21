Необходимо обновить программное обеспечение.

С появлением новых графических драйверов на портативных игровых компьютерах ASUS ROG Ally и Ally X стала доступна технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), сообщает Wccftech. Хотя технология появилась ещё в октябрьский драйверах Adrenalin 24.9.1, для многих портативных устройств и ноутбуков рекомендуется использовать программное обеспечение, проверенное и оптимизированное производителем устройства, поэтому на таких устройствах новые возможности могут появляться с задержкой, что собственно и наблюдается в данном случае.

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Видео с демонстрацией работы AFMF 2 на рассматриваемых игровых КПК появилось на официальном YouTube канале ROG Global. Как объясняют специалисты, новый драйвер можно установить через «Центр обновлений» в фирменном ПО ASUS, там же присутствуют настройки для включения AFMF. В числе рекомендаций для правильной работы AFMF 2 отключение V-Sync и исходная частота кадров не менее 45 кадров в секунду.

Со ссылкой на тестирование YouTube канала Quick Expert Reviews сообщается, что в Helldivers 2 включение AFMF 2 позволило повысить частоту кадров с 35…40 до 60…70 FPS, в Fallout 76 с 25…40 до 60…100 FPS, а в Cyberpunk 2077 — с 20…30 до 50 FPS.