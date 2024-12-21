Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Генерация кадров AMD Fluid Motion Frames 2 стала доступна на игровых КПК ASUS ROG Ally
Необходимо обновить программное обеспечение.

С появлением новых графических драйверов на портативных игровых компьютерах ASUS ROG Ally и Ally X стала доступна технология генерации кадров AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), сообщает Wccftech. Хотя технология появилась ещё в октябрьский драйверах Adrenalin 24.9.1, для многих портативных устройств и ноутбуков рекомендуется использовать программное обеспечение, проверенное и оптимизированное производителем устройства, поэтому на таких устройствах новые возможности могут появляться с задержкой, что собственно и наблюдается в данном случае.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

Видео с демонстрацией работы AFMF 2 на рассматриваемых игровых КПК появилось на официальном YouTube канале ROG Global. Как объясняют специалисты, новый драйвер можно установить через «Центр обновлений» в фирменном ПО ASUS, там же присутствуют настройки для включения AFMF. В числе рекомендаций для правильной работы AFMF 2 отключение V-Sync и исходная частота кадров не менее 45 кадров в секунду.

Со ссылкой на тестирование YouTube канала Quick Expert Reviews сообщается, что в Helldivers 2 включение AFMF 2 позволило повысить частоту кадров с 35…40 до 60…70 FPS, в Fallout 76 с 25…40 до 60…100 FPS, а в Cyberpunk 2077 — с 20…30 до 50 FPS.

#amd #asus #игровые кпк
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
10
Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
1
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
+
Самый крупный грузовой корабль водоизмещением 400 000 тонн использует энергию ветра
+
Россия готовит новую сетецентрическую систему ПВО, объединяя С-400 с «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1»
1
Патент Samsung может свидетельствовать о возвращении смартфонов Galaxy с изогнутыми сторонами
+
В Северодвинске в цеха "Севмаша" устанавливают оборудование для строительства АПЛ пятого поколения
+
BlackRock допустила снятие ограничения на количество биткоина в 21 млн монет
2
Раскрыт список устройств Xiaomi, которые начали получать обновление HyperOS 2.0
1
Вышла стабильная версия Android Auto 13.4 с новым дизайном
2
Ремонт "Северного потока" обойдется в 633 миллиона евро
+
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
18
Самый необычный узкий двигатель Volkswagen VR6 завершил свой путь
2
Ещё один клиент Tesla подтвердил показатели эффективности электрических грузовиков Semi
+
Зеленский и Путин сообщили об окончательном решении по транзиту российского газа через Украину
1
В РФ стартует реализация проекта по строительству кольцевой автодороги вокруг Азовского моря
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киеву
2
ВС РФ взяли под полный контроль населенный пункт Волково к юго-западу от Покровска
+
В США назвали самые безопасные автомобили на 2025 год: Mazda лидирует
+
Владельцы смартфонов Samsung серии Galaxy S22 жалуются на зависания и перезагрузки после обновления
+

Популярные статьи

Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
10
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
58
Окологоночные новости и слухи декабря
1
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
80
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
16
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
5
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
4

Сейчас обсуждают

Hivi77
18:18
Просто все затарились котлами и обогревателями после январских отключений воды и отопления на недельку-другую даже в столице и ближайшем замкадье.
В Московской энергосистеме зафиксирован очередной рекорд потребления мощности
FelsheR-zzzzz
18:11
хорошая фотка? - тут вся твоя сущность, твой развернутый диагноз. Надо её почаще выкладывать. У меня на тебя еще такие же справки от психиатра и сексопатолога есть. Твои интересы на столько разнообр...
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
owzod
18:09
Неожиданно), вот дауны) ... я про коменты.
О батальных сценах в советских и российских фильмах, компьютерной графике и воспитании патриотизма
Салих Челик
18:00
Облизывающего АМД тут я знаю только одного, имени давать не буду, можете сами встретить на просторах этого сайта, он любит писать тут статьи, а вот облизывающих Нвидия — тьма тьмущая. А данная статист...
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Megagad
17:59
затрах! перелогиньтесь!!!
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
FelsheR-zzzzz
17:59
Процессоры дают за щеку только 2м клоунам на сайте - выйди из сумрака, бот. Семпрон всегда был +- на уровне целерона, но целерон гнался на любой у/г маме. АМД надо было хотя бы среднебюджетку чтобы ...
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
Megagad
17:58
Очередной клон затраха???
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
ЧatoБoт
17:39
Сегодня состоялся третий подряд обмен телами с десятикратным и более разрывом в количестве погибших «в пользу» Украины: ▪️08.11.24: 37 тел ВС РФ на 563 тела бойцов ВФУ, ▪️29.11.24: 50 тел ВС РФ на 502...
ВСУ утром с помощью беспилотников нанесли удары по жилым строениям в Казани
Джон Коннор
17:36
ядра Куда это бред, ну вы сами представляете 7000 ядер? Где они расположены? Чушь маркетинговая
Мобильная GeForce RTX 5080 получит меньше ядер CUDA, чем предполагалось
ЧatoБoт
17:34
Ну да, и О5 всрались. Доколе?
Пользователи Steam в 2024 году потратили свыше трети своего игрового времени в старых проектах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем