Под съёмной клавиатурой располагаются контроллеры и сенсорная клавиатура.

Компания One-Netbook готовит ещё один игровой портативный компьютер под названием OneXPlayer G1, сообщает Wccftech со ссылкой на ITHome. Компьютер можно охарактеризовать как карманный ноутбук. В устройстве реализована необычная конструкция: съёмная панель-клавиатура скрывает игровые контроллеры и сенсорную клавиатуру меньшего размера. Панель с полноразмерной клавиатурой удобно использовать при выполнении базовых задач, в т.ч. для набора текста.

Источник изображения: OneXPlayer

Устройство оснащается 8,8-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления до 144 герц (Гц) и APU AMD Ryzen AI 9 HX 370, которые предлагает 12 ядер Zen 5/5c и 16 вычислительных блоков в интегрированной графике Radeon 890M. В числе портов для подключения внешних устройств присутствуют OCuLink и USB4, которые позволят подключить внешние док-станции с видеокартами. Весит устройство около 900 грамм. Цены не уточняются.