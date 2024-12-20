Поддержка Intel XeSS Frame Generation и XeSS Low Latency, а также AMD Fluid Motion Frames (AFMF).

Комплект программного обеспечения для мониторинга Intel PresentMon обновили до версии 2.3, сообщает VideoCardz. Среди наиболее примечательных изменений поддержка новых технологий Intel для генерации кадров (XeSS Frame Generation) и снижения задержки (XeSS Low Latency), а также поддержка встроенной в драйвер технологи генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF). По началу в программах для мониторинга возникали проблемы с отображением правильной статистики при включении генерации кадров, но со временем ситуацию исправили, в частности, теперь PresentMon, используемый во многих сторонних программах для мониторинга, может без проблем определять, генерируются ли кадры какой-либо из перечисленных технологий.

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Помимо перечисленных технологий в программное обеспечение добавили поддержку новых метрик, включая FrameType (тип кадров, сгенерированные или нет), Instrumented Latency (точное определение задержки кадра на основе драйверов), Animation Time (время начала обработки процессором анимации в кадре). Также добавили возможность настроить работу службы ведения журналов событий через реестр, исправили ошибки во время первого запуска программы после перезагрузки ПК и повысили точность определения задействованной пропускной способности видеопамяти на видеокартах Battlemage.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться в репозитории PresentMon на GitHub — проект открыт.