Комплект программного обеспечения для мониторинга Intel PresentMon обновили до версии 2.3, сообщает VideoCardz. Среди наиболее примечательных изменений поддержка новых технологий Intel для генерации кадров (XeSS Frame Generation) и снижения задержки (XeSS Low Latency), а также поддержка встроенной в драйвер технологи генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF). По началу в программах для мониторинга возникали проблемы с отображением правильной статистики при включении генерации кадров, но со временем ситуацию исправили, в частности, теперь PresentMon, используемый во многих сторонних программах для мониторинга, может без проблем определять, генерируются ли кадры какой-либо из перечисленных технологий.
Помимо перечисленных технологий в программное обеспечение добавили поддержку новых метрик, включая FrameType (тип кадров, сгенерированные или нет), Instrumented Latency (точное определение задержки кадра на основе драйверов), Animation Time (время начала обработки процессором анимации в кадре). Также добавили возможность настроить работу службы ведения журналов событий через реестр, исправили ошибки во время первого запуска программы после перезагрузки ПК и повысили точность определения задействованной пропускной способности видеопамяти на видеокартах Battlemage.
Подробнее с изменениями можно ознакомиться в репозитории PresentMon на GitHub — проект открыт.