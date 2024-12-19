Сотрудничество направлено на разработку аппаратного обеспечения и технологий для улучшения игровой графики и игрового процесса.

На YouTube канале PlayStation появилось видео, в котором архитектор игровых консолей Sony PlayStation 5 (PS5) Марк Черни (Mark Cerny) подробнее рассказал об аппаратных особенностях новой версии устройства с приставкой Pro, сообщает VideoCardz. В частности, специалист рассказал об архитектуре графического ускорителя продвинутой версии PS5. Это не какая-то из версий AMD RDNA в чистом виде, а смесь, в которой за основу взяли одну из версий архитектуры RDNA 2, добавив улучшения для ускорения трассировки лучей из будущих версий RDNA (предположительно, RDNA 4) и улучшения для машинного обучения из специализированных версий RDNA.

Источник изображения: PlayStation, YouTube; SIE

Пожалуй, одним из самых интересных моментов видео является анонс расширенного сотрудничества с AMD в области машинного обучения. Проект под кодовым названием Amethyst преследует две основные цели:

Создание продвинутых архитектур для искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения в частности, оптимизированных для работы с небольшими свёрточными нейронными сетями, а также создание технологии, которая позволила бы использовать ИИ не только для графики (масштабирование изображения и т.п.), но и для игрового процесса. Технология будет открытой и доступной для разработчиков. Параллельная независимая разработка коллекции свёрточных нейросетей, технологий и стратегий машинного обучения для игровой графики.

Источник изображения: PlayStation, YouTube; SIE

Специалисты полагают, что в первом случае компании нацелены создать конкурента технологиям NVIDIA ACE, которые предназначены для «оживления» игровых персонажей за счёт искусственного интеллекта (ИИ). Это может значительно изменить игровой процесс: игрок сможет в реальном времени общаться с персонажами, виртуальные миры станут менее заскриптованными, а игровой процесс более нелинейным и непредсказуемым. Во втором случае речь идёт о создании моделей для повышения качества изображения, масштабирования и т.п., что позволит повысить производительность, особенно в тяжёлых сценариях: при высоких разрешениях и при использовании технологий трассировки лучей и трассировки пути.





Когда мы увидим плоды совместной работы компаний в рамках проекта Amethyst, не уточняется.