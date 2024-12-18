А также представила технологию MSI Latency Killer для снижения задержки.

MSI официально объявила о выпуске для материнских плат с чипсетом AMD X870 новых BIOS, которые оптимизированы для конфигураций с большим объёмом оперативной памяти и позволяют использовать 192 гигабайта (ГБ) оперативной памяти (четыре модуля по 48 ГБ) при скорости до 6400 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

Источник изображения: MSI

Компания демонстрирует стабильные 6400 МТ/с на конфигурации со 192 ГБ оперативной памяти в случае использования четырёх модулей DDR5 с чипами SK Hynix и 6000 МТ/с в случае использования четырёх модулей с чипами Micron. Тестирование проводилось на материнских платах MSI MEG X870E GODLIKE и MPG X870E CARBON WIFI.

Источник изображения: MSI

Помимо этого, MSI сообщает об улучшении технологии разгона Memory Try It!, которая теперь поддерживает конфигурации с большим объёмом памяти и новой технологии Latency Killer для снижения задержки. Так, при включении Latency Killer с четырьмя модулями DDR5-6400 (CL48) по 48 ГБ удалось добиться задержки 72,4 наносекунды (нс) в тесте AIDA64.