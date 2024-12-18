Это является частью подготовки к выпуску моделей следующей серии.

Видеокарту AMD Radeon RX 7900 GRE сняли с производства, сообщает HardwareLuxx. Журналисты ресурса получили подтверждение этого от партнёров AMD. Причиной считается подготовка к выпуску видеокарт следующего поколения на базе архитектуры RDNA 4, среди которых будет вариант, заменяющий RX 7900 GRE. В AMD официально подтвердили, что планируют выпустить первые настольные видеокарты новой серии в первом квартале будущего года. Ожидается, что новинки представят на выставке CES 2025 в январе.

Источник изображения: AMD

AMD Radeon RX 7900 GRE была представлена летом 2023 года: первоначально в Китае видеокарту можно было приобрести отдельно, а в США и других избранных странах — в составе готовых компьютеров. Со временем RX 7900 GRE появилась в продаже во многих странах, став интересной альтернативой видеокартам NVIDIA GeForce RTX 4070.

От следующей серии видеокарт AMD (потенциально Radeon RX 8000) на базе архитектуры RDNA 4 ожидают значительного повышения производительности в трассировке лучей и новых возможностей в области искусственного интеллекта. Компания намекнула на отсутствие интереса к флагманскому сегменту, поэтому ожидается, что лучшей моделью будущей линейки станет RX 8800 XT, если принцип наименования моделей останется прежним.