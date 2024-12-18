Характеристики пока неизвестны.

AMD планирует выпустить в конце января будущего года 6-ядерный 12-поточный процессор Ryzen 5 9600, сообщает VideoCardz со ссылкой на надёжного инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Hoang Anh Phu. Характеристики процессора неизвестны, как минимум, ожидаются более низкие рабочие частоты, по сравнению с процессором 9600X, как максимум — другой кристалл, что может обернуться куда более серьёзными отличиями.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

В VideoCardz полагают, что AMD Ryzen 5 9600 мог бы дебютировать за рубежом с ценой около 220 долларов США и в перспективе подешеветь до 200 долларов. Для сравнения, на текущий момент 9600X продаётся в американских интернет магазинах по цене около 245 долларов США при рекомендованной стартовой цене 279 долларов.

Помимо AMD Ryzen 5 9600 в конце января ожидают появление двух новых процессоров Ryzen 9 с 3D V-Cache: 12-ядерного 9900X3D и 16-ядерного 9950X3D. По слухам, в этих процессорах только один кристалл с ядрами получит дополнительный кэш, также, как в процессорах 7900X3D и 7950X3D.