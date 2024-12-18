Подходит для тех, кто заинтересован в развитии навыков в области генеративного искусственного интеллекта, робототехники и компьютерного зрения.

Компания NVIDIA представила Jetson Orin Nano Super — компактный компьютер для разработок в области генеративного искусственного интеллекта, сообщает HotHardware. По сравнению с комплектом Jetson Orin Nano, который был представлен в прошлом году, новая версия обеспечивает до 1,7 раз большую производительность и отличается гораздо большей пропускной способностью памяти.

Источник изображения: NVIDIA

Jetson Orin Nano Super представляет из себя так называемую систему на модуле (System-on-Module, SoM): система состоит из двух плат, одна из которых является «несущей» и среди прочего имеет 2 разъёма MiPi для подключения камер, три слота M.2 (два с ключом M для накопителей и один с ключом E) и гигабитный порт Ethernet. К несущей плате подключается вторая плата, на которой располагается чип с 6-ядерным процессором Arm Cortex-A78AE и графикой семейства Ampere (1024 ядра CUDA и 32 тензорных ядра), а также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Источник изображения: NVIDIA

Рекомендованная цена Jetson Orin Nano Super за рубежом составляет 249 долларов США, что значительно меньше цены предшественника, который в момент выхода оценивался в 499 долларов США. Это делает компьютер доступным для более широкой аудитории.

Источник изображения: NVIDIA

Jetson Orin Nano Super подходит для тех, кто заинтересован в развитии навыков в области генеративного искусственного интеллекта, робототехники и компьютерного зрения.

Также NVIDIA анонсировала обновления программного обеспечения, которые обеспечат повышение производительности выпущенных ранее комплектов Jetson Orin Nano и Orin NX.