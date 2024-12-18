Подойдёт для игровых систем с крупными видеокартами.

Antec представляет компактный корпус для игровых систем под названием Performance 1 M, сообщает TechPowerUp. Новинка предназначена для материнских плат формата Mini ITX, но при этом может вместить массивные видеокарты длиной до 350 миллиметров (мм).

Источник изображений: Antec

Корпус разделён перегородкой на две секции, причём перегородку можно переставлять, тем самым увеличивая пространство для установки более крупного процессорного кулера или видеокарты: в одном случае можно установить охлаждение процессора высотой до 85 мм и видеокарту толщиной до 40 мм, в другом — охлаждение процессора высотой до 47 мм и видеокарту толщиной до 78 мм. Видеокарта устанавливается вертикально и подключается к материнской плате посредством PCIe Gen 4 райзера, который входит в комплектацию корпуса.

Источник изображений: Antec

Одна из примечательных особенностей Antec Performance 1 M: съёмные алюминиевые панели с перфорацией для улучшения вентиляции, также из алюминия выполнена задняя рамка. Для снятия боковых панелей не требуются инструменты.

В остальном: Antec Performance 1 M имеет размеры 424x175x260 мм, позволяет установить на нижней панели (с пылевым фильтром) два вентилятора диаметром 120 или 140 мм, для установки устройств хранения данных предусмотрено только одно посадочное место под 2,5-дюймовые накопители, блоки питания поддерживаются исключительно SFX формата, включая удлинённые SFX-L. Корпус доступен в двух цветовых исполнениях: полностью чёрном и с тёмно-зелёными боковыми панелями (версия Adventure).