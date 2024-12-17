Ранее новинка была замечена в Китае.

MSI официально представила QD-OLED монитор MPG 322URX диагональю 31,5 дюйма, с разрешением 4K (3840 на 2160 пикселей) и частотой обновления 240 герц (Гц). Одной из наиболее примечательных особенностей новинки является поддержка самой быстрой спецификации DisplayPort 2.1a UHBR20 со скоростью передачи данных до 80 гигабит в секунду (Гбит/с). Благодаря этому монитор может работать с заявленным разрешением и частотой обновления без сжатия (DSC).

Источник изображения: MSI

В числе прочих особенностей и достоинств MSI отмечает наличие совместимости G-SYNC Compatible; сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000; встроенный USB-C мощностью до 98 ватт (Вт) для быстрой зарядки, также поддерживающий работу в режиме DP; набор фирменных технологий OLED Care 2.0 для защиты панели от выгорания. Производитель предоставляет на монитор трёхлетнюю гарантию, которая покрывает случаи выгорания.

Источник изображения: MSI

Для заядлых любителей игр компания также предлагает различные технологии и программное обеспечение для тонкой настройки. В частности, упоминаются технологии AI Crosshair и AI Vision: первая добавляет прицел, меняющий цвет для наилучшей видимости, вторая автоматически увеличивает яркость в затемнённых областях. Цена монитора не уточняется.