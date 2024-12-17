Самые быстрые чипы памяти среди стартовой линейки видеокарт.

NVIDIA GeForce RTX 5080 получит самые быстрые чипы памяти среди стартовой линейки игровых видеокарт семейства Blackwell, сообщает VideoCardz со ссылкой на ресурс Benchlife, авторы которого полагают, что RTX 5080 оснастят чипами GDDR7 со скоростью 30 гигабит в секунду (Гбит/с), в то время как остальные видеокарты серии — чипами со скоростью до 28 Гбит/с включительно.

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Если слухи подтвердятся, то при 256-битной шине общая пропускная способность памяти (ПСП) RTX 5080 с чипами 30 Гбит/с составит 960 гигабайт в секунду (ГБ/с), что лишь на 5% ниже ПСП в RTX 4090. Последняя оснащается чипами GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, но имеет гораздо более широкую 384-битную шину, в результате общая ПСП составляет 1010 ГБ/с.

По информации инсайдеров, RTX 5080 получит 16 гигабайт (ГБ) памяти, но в перспективе может появиться улучшенная версия видеокарты, которая получит чипы GDDR7 по 3 ГБ и при прежней 256-битной шине предложит уже 24 ГБ памяти. Одновременно с этим RTX 5090 приписывают 32 ГБ памяти, RTX 5070 Ti и 5060 Ti по 16 ГБ, RTX 5070 может получить 12 ГБ, а RTX 5060 только 8 ГБ памяти.

Накануне подготовку к выходу видеокарт нового поколения засекли в каталоге на сайте ZOTAC, презентацию видеокарт ожидают 6 января.