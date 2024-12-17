А вот новинок NVIDIA пока нет.

В новой версии GPU-Z под номером 2.61 появилась поддержка графического процессора Navi 48, который, как ожидается, является лучшим чипом будущей линейки дискретных видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA 4, сообщает VideoCardz. В AMD подтвердили подготовку новых видеокарт и их презентацию в начале будущего года, также представители компании ранее рассказали о разработке новой технологии масштабирования FSR на базе искусственного интеллекта.

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Помимо Navi 48 новая версия программы поддерживает видеокарты Intel Arc B570 и B580 семейства Battlemage, интегрированную графику процессоров Intel Core Ultra 200 семейства Arrow Lake, интегрированную графику AMD Ryzen 7 9800X3D, а также Qualcomm Adreno 540, 630, 640, 642L. Расширилась поддержка различных графических ускорителей NVIDIA профессионального и серверного класса, исправлены ошибки, которые наблюдались на системах с интегрированной и дискретной графикой AMD и старыми драйверами, добавлены производители PCI Shangke и ONIX.

Полный список изменений приводится на сайте TechPowerUp. Что интересно, о предварительной поддержке каких-либо новинок NVIDIA, презентация которых ожидается в следующем месяце, разработчики пока не сообщали.