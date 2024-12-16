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Moleculo
Перечислен 31 процессор Intel для ноутбуков из новых серий, представить которые могут в начале 2025
Серии Arrow Lake-HX, Arrow Lake-H и U, а также Raptor Lake Refresh-H и U.

В VideoCardz опубликовали список процессоров Intel Core Ultra 200 для ноутбуков, известных на текущий момент благодаря различным утечкам, в частности, большое пополнение списка произошло накануне благодаря блогеру и датамайнеру, известному в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @momomo_us.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Всего в списке представлен 31 процессор, все эти модели ресурс делит на три категории:

  • Процессоры Arrow Lake-HX относятся к высокопроизводительной серии с базовой мощностью 55 ватт (Вт), основаны на настольных процессорах и предназначены для мобильных рабочих станций, а также дорогих игровых ноутбуков. Ожидается, что флагманский Core Ultra 9 285HX предложит 24 ядра, как и настольный Core Ultra 9 285K, а самый младший процессор будет 14-ядерным.
  • Процессоры Arrow Lake-H и U — это процессоры нового поколения с базовой мощностью до 45 Вт и 15 Вт соответственно. На самом деле, известно только об одном 45-ваттном процессоре Arrow Lake-H, им является флагманская модель в данном классе, Core Ultra 9 285H, базовая мощность остальных моделей 28 Вт. Ядер ожидается от 12 до 16, в числе которых 2 ядра — высокоэффективные ядра LPE в отдельном кристалле.
  • Процессоры Raptor Lake Refresh-H и U в отличие от предыдущих не будут относиться к бренду Core Ultra поскольку основаны на архитектурах прошлого поколения, эти процессоры выпустят под брендом Core. Базовая мощность процессоров класса H составит 45 Вт, класса U — 15 Вт. Ожидается, что при прежних конфигурациях ядер обновлённые процессоры предложат заметно более высокие частоты.

Источник изображения: VideoCardz

Ожидается, что Intel представит процессоры Arrow Lake для ноутбуков, а также оставшиеся настольные процессоры с заблокированным множителем на выставке CES 2025 в начале следующего года.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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