Обновление Cyberpunk 2077 до версии 2.2 помимо внутриигровых исправлений, улучшений и нововведений содержит оптимизации для процессоров Intel Arrow Lake, благодаря которым производительность игры на системах с этими процессорами может вырасти на величину до 33%, сообщили разработчики. По оценкам специалистов Tom’s Hardware, такой прирост производительности обеспечит Intel Core Ultra 9 285K превосходство над Core i9-14900K и позволит поравняться с AMD Ryzen 7 7800X3D — повторные тесты не проводились, оценки специалистов основаны лишь на заявлениях разработчиков.
Cyberpunk 2077 был одной из тех игр, где производительность процессоров Intel Arrow Lake была совсем уж удручающей, что явно намекало на наличие каких-то проблем с оптимизацией. Остаётся надеяться, что с патчем 2.2 все они решены, а Intel со своей стороны выпустит в ближайшее время обещанные обновления BIOS с глобальными исправлениями.
Ранее старший директор по техническому маркетингу Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) признал наличие проблем с производительностью процессоров Arrow Lake, заявив, что в компании уже работают над исправлениями и новые BIOS с ними должны выпустить в период с конца ноября по начало декабря. Пока появлялись только новости от компании ASRock, которая сообщила о значительном приросте игровой производительности благодаря новому драйверу Intel Platform Power Management (PPM). В Hot Hardware полагают, что обещанные исправления внедрят в микрокод 0x114, он уже должен тестироваться производителями материнских плат в составе новых BIOS.