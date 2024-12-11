Теоретически, это позволит Intel Core Ultra 9 285K обогнать Core i9-14900K.

Обновление Cyberpunk 2077 до версии 2.2 помимо внутриигровых исправлений, улучшений и нововведений содержит оптимизации для процессоров Intel Arrow Lake, благодаря которым производительность игры на системах с этими процессорами может вырасти на величину до 33%, сообщили разработчики. По оценкам специалистов Tom’s Hardware, такой прирост производительности обеспечит Intel Core Ultra 9 285K превосходство над Core i9-14900K и позволит поравняться с AMD Ryzen 7 7800X3D — повторные тесты не проводились, оценки специалистов основаны лишь на заявлениях разработчиков.

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Cyberpunk 2077 был одной из тех игр, где производительность процессоров Intel Arrow Lake была совсем уж удручающей, что явно намекало на наличие каких-то проблем с оптимизацией. Остаётся надеяться, что с патчем 2.2 все они решены, а Intel со своей стороны выпустит в ближайшее время обещанные обновления BIOS с глобальными исправлениями.

Ранее старший директор по техническому маркетингу Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) признал наличие проблем с производительностью процессоров Arrow Lake, заявив, что в компании уже работают над исправлениями и новые BIOS с ними должны выпустить в период с конца ноября по начало декабря. Пока появлялись только новости от компании ASRock, которая сообщила о значительном приросте игровой производительности благодаря новому драйверу Intel Platform Power Management (PPM). В Hot Hardware полагают, что обещанные исправления внедрят в микрокод 0x114, он уже должен тестироваться производителями материнских плат в составе новых BIOS.