В Сети появился маркетинговый слайд.

В Сети появилось фото фрагмента, предположительно, маркетингового слайда с информацией о будущих мобильных рабочих станциях Dell Pro Max 16 Plus и 18 Plus, анонс которых ожидается на выставке CES 2025 в начале будущего года, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Это первые известные ноутбуки с процессорами Intel и видеокартами NVIDIA следующего поколения. В то время как Intel уже подтвердила презентацию процессоров Arrow Lake-HX в начале следующего года, NVIDIA пока не делала никаких объявлений о серии видеокарт GeForce RTX 50. Наименования каких-либо конкретных моделей процессоров и видеокарт не раскрываются.

Источник изображения: song1118公平评测 в Weibo, VideoCardz

Если верить слайду, ноутбуки будут оснащать процессорами Intel Arrow Lake-HX с базовой мощностью 55 ватт (Вт), различными графическими ускорителями вплоть до решений из новой серии NVIDIA GeForce RTX 50. Общая мощность, доступная процессору и видеокарте, будет ограничена значением 200 Вт в 18-дюймовом ноутбуке и 170 Вт в 16-дюймовом.

Помимо этого, примечательно применение в ноутбуках оперативной памяти формата CAMM2, до 256 гигабайт, поддержка Thunderbolt 5, возможность расширения объёма хранилища до 16 терабайт в 18-дюймовой и 12 терабайт в 16-дюймовой модели за счёт возможности установки четырёх и трёх твердотельных накопителей соответственно. Ноутбуки получат продвинутую систему охлаждения с тремя вентиляторами, корпус из магниевого сплава с доступом к основным компонентам через съёмные крышки на днище.

По слухам, NVIDIA может представить первые видеокарты из серии GeForce RTX 50 в рамках выставки CES 2025 6 января, как настольные, так и ноутбучные. После чего партнёры компании, включая производителей ноутбуков и компьютеров, смогут представить на выставке свои новинки с графикой нового поколения. К тому же, кроме Intel и NVIDIA свои новые процессоры и графические решения на выставке должна представить AMD, от компании ждут информации о множестве новинок.