Пока результаты Radeon 8060S не дотягивают до показателей дискретных настольных видеокарт.

В базе данных Geekbench появился результат APU AMD семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz. Отчёт о тестировании инженерной платформы AMD MAPLE-STXH не только даёт представление о производительности интегрированной графики флагманского APU относительно дискретных графических решений, также подтверждается ранее предсказанное наименование продукта, некоторые из характеристик. Речь пойдёт про Ryzen AI Max+ Pro 395 с интегрированной Radeon 8060S.

Согласно отчёту, APU предлагает 16 процессорных ядер. Это должны быть ядра Zen 5, разделённые между двумя кристаллами CCD. Максимальная тактовая частота ядер во время тестирования составила 4400 мегагерц (МГц), хотя ранее инсайдеры говорили о пиковых значениях около 5100 МГц. Каждый кристалл CCD включает 32 мегабайта (МБ) кэш-памяти 3-го уровня, всего APU предлагает 64 МБ кэш-памяти L3.

Источник изображения: Geekbench

Количество вычислительных блоков интегрированной графики в отчёте не раскрывается, но, по слухам, в Radeon 8060S их должно быть 40. Это больше, чем в Radeon RX 7600, однако результат тестирования с графическим API Vulkan у Radeon 8060S ниже — 67004 против 90577. Какие-либо выводы делать преждевременно, поскольку неизвестна степень готовности протестированной платформы, однако некоторые сомнения, что Radeon 8060S удастся догнать и перегнать Radeon RX 7600, всё же появились: на интегрированную графику сильно влияют ограничения форм-фактора и TDP.

Ожидается, что AMD анонсирует семейство APU Strix Halo на выставке CES 2025 в следующем месяце. По предположениям, основное назначение Strix Halo — мобильные рабочие станции. Тем не менее, младшие процессоры семейства могут стать основой продвинутых игровых устройств — планшетов и тонких ноутбуков.