В основе компьютеров настольные процессоры AMD Ryzen 5000G.

ARCTIC дебютирует на рынке компактных компьютеров с очень необычной новинкой: компания разработала серию тонких компьютеров Senza с пассивным охлаждением, которые крепятся под столешницей, сообщает TechPowerUp. Компьютер оснащается выносным блоком управления с кнопками включения и перезагрузки, аудио-разъёмом и парой USB разъёмов: одним USB-A и одним USB-C. Часть разъёмов остаётся на самом компьютере, в частности, это Ethernet разъём, разъём питания, HDMI, DisplayPort и четыре USB.

Источник изображения: ARCTIC

В основе компьютера компактная материнская плата с сокетом AMD AM4, судя по всему, используется какое-то нестандартное решение. На текущий момент представлено три конфигурации с процессорами AMD Ryzen 5 5500GT, Ryzen 7 5700G и 5700G Pro. Платформа не самая современная, но всё ещё актуальная, особенно, если взять в расчёт то, что на таком компьютере вряд ли кто-то сбирается запускать ресурсоёмкие игры или приложения.

Источник изображения: ARCTIC

Процессор охлаждается двумя большими радиаторами, соединёнными четырьмя длинными тепловыми трубками. Охлаждение полностью пассивное. Компания делает ставку на абсолютную тишину, долговечность за счёт отсутствия изнашивающихся вентиляторов и оптимизацию рабочего пространства. В комплект входит крепёж, набор стяжек, ремешков, специальный рукав. Всё это позволяет закрепить компьютер под столом вместе со всеми остальным проводами и компонентами, а затем забыть о нём, сосредоточившись работе.

Источник изображения: ARCTIC

Для Европы ARCTIC объявила рекомендованные цены в диапазоне 599,99…729,99 евро. Младшая конфигурация с процессором AMD Ryzen 5 5500GT оснащается 16 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти, остальные — 32 ГБ. Все конфигурации включают терабайтный твердотельный накопитель.