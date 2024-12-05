ARCTIC дебютирует на рынке компактных компьютеров с очень необычной новинкой: компания разработала серию тонких компьютеров Senza с пассивным охлаждением, которые крепятся под столешницей, сообщает TechPowerUp. Компьютер оснащается выносным блоком управления с кнопками включения и перезагрузки, аудио-разъёмом и парой USB разъёмов: одним USB-A и одним USB-C. Часть разъёмов остаётся на самом компьютере, в частности, это Ethernet разъём, разъём питания, HDMI, DisplayPort и четыре USB.
В основе компьютера компактная материнская плата с сокетом AMD AM4, судя по всему, используется какое-то нестандартное решение. На текущий момент представлено три конфигурации с процессорами AMD Ryzen 5 5500GT, Ryzen 7 5700G и 5700G Pro. Платформа не самая современная, но всё ещё актуальная, особенно, если взять в расчёт то, что на таком компьютере вряд ли кто-то сбирается запускать ресурсоёмкие игры или приложения.
Процессор охлаждается двумя большими радиаторами, соединёнными четырьмя длинными тепловыми трубками. Охлаждение полностью пассивное. Компания делает ставку на абсолютную тишину, долговечность за счёт отсутствия изнашивающихся вентиляторов и оптимизацию рабочего пространства. В комплект входит крепёж, набор стяжек, ремешков, специальный рукав. Всё это позволяет закрепить компьютер под столом вместе со всеми остальным проводами и компонентами, а затем забыть о нём, сосредоточившись работе.
Для Европы ARCTIC объявила рекомендованные цены в диапазоне 599,99…729,99 евро. Младшая конфигурация с процессором AMD Ryzen 5 5500GT оснащается 16 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти, остальные — 32 ГБ. Все конфигурации включают терабайтный твердотельный накопитель.