Работает практически также, как в Chromium браузерах.

В стабильной версии веб-браузера Firefox 133 для настольных компьютеров уже можно опробовать группировку вкладок, сообщает gHacks. В то время как браузеры на основе кодовой базы Chromium предлагают эту возможность уже довольно давно, в Firefox добрались до её реализации только сейчас. Официально функция ещё не представлена и отключена в стабильной версии браузера, но её можно включить вручную. По оценке gHacks, группировка вкладок работает без видимых проблем и выглядит вполне законченной.

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Чтобы включить группировку вкладок в Firefox 133, для начала необходимо перейти на служебную страницу со всеми настройками браузера about:config. Теперь необходимо найти опцию browser.tabs.groups.enabled и переключить её значение в true. Чтобы быстро найти нужный параметр, достаточно вставить его имя в поле поиска в верхней части страницы. После описанных манипуляций остаётся перезапустить браузер.

Работает группировка вкладок в Firefox 133 также, как и в Chromium браузерах. Группы создаются через контекстное меню, добавлять в них кладки можно аналогичным способом, либо перетаскиванием существующих вкладок. Группы можно сворачивать, они сохраняются между сессиями.

В какой версии браузера будет представлена группировка вкладок, неизвестно, но, судя по всему, это может случиться в любом из следующих выпусков.

Автоматическое обновление до версии Firefox 133 началось 25 ноября, в новой версии разработчики реализовали дополнительные возможности для защиты от отслеживания, повысили производительность и безопасность браузера.