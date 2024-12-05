С архитектурой Xe3 уже работают инженеры по разработке ПО.

В подкасте The Full Nerd издания PCWorld научный сотрудник Intel Том Питерсен (Tom Petersen) рассказал, что графическое подразделение компании продолжает работать над дискретными видеокартами и не собирается сбавлять обороты, сообщает VideoCardz.

Первые видеокарты семейства Battlemage были анонсированы на днях, они нацелены на нижний сегмент среднего класса. Специалист не исключает, что в текущем поколении могут появиться более производительные модели, но инженеры компании уже работают над последующими архитектурами: Xe 3-го поколения Celestial «выпекли» и передали специалистам по разработке программного обеспечения, инженеры, специализирующиеся на аппаратной части, заняты архитектурами последующих поколений. Учитывая, что промежуток между презентациями новых продуктов составляет более года, ждать следующих видеокарт стоит не ранее 2026.

Источник изображений: Intel Corp

В Intel не торопятся с какими-либо прогнозами и не уточняют, на какие сегменты нацелены с будущей графикой. Ранние планы компании подразумевали, что в семействе Celestial должны появиться высокопроизводительные видеокарты для энтузиастов, однако с тех пор многое изменилось и вполне вероятно, что сейчас приоритетом является бюджетный и средний сегмент. Этой стратегии будут придерживаться и в AMD, судя по недавним заявлениям руководителей компании, по крайней мере, пока не удастся значительно увеличить долю на рынке и привлечь к продуктам внимание значительно большего числа разработчиков.

В настоящее время Intel сосредоточена на предстоящем запуске серии видеокарт Arc B (Battlemage). За рубежом старт продаж модели B580 запланирован на 13 декабря, первые обзоры от СМИ ожидаются 12 декабря. По тестам Intel, новинка в среднем на 10% быстрее RTX 4060 от NVIDIA, при этом дешевле и предлагает 12 гигабайт (ГБ) видеопамяти. Генерация кадров у Intel теперь тоже есть, она входит в новый набор технологий XeSS2 и работает на графических решениях Battlemage, в частности, используя матричные ядра XMX.