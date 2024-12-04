Похоже, схема именования в следующей серии видеокарт не поменяется.

В обновлении библиотеки AMD ROCm впервые заметили наименования будущих потребительских видеокарт на базе архитектуры RDNA 4. Это видеокарты серий RX 8800 и RX 8600, сообщает VideoCardz. К первой относятся модели gfx1201 с графическим процессором Navi 48, ко второй — модели gfx1200 с графическим процессором Navi 44. Ранее сообщалось, что в новом поколении AMD готовит только два этих графических процессора, их варианты с разным количеством активных функциональных блоков станут основой различных видеокарт.

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Найденная информация указывает на то, что AMD вряд ли изменит наименование видеокарт в будущей серии. Предполагалось, что изменения могут произойти в связи с необходимостью подчеркнуть в наименовании возможности новых видеокарт для приложений искусственного интеллекта. В AMD обещали заметные улучшения в данном направлении, как и в трассировке лучей. К слову, по отношению к RX 7900 XTX инсайдеры приписывают RX 8800 XT 45-процентный прирост производительности в играх с трассировкой лучей.

Источник изображения: github, AMD, VideoCardz

Также нет признаков подготовки видеокарт серии RX 8900, ранее в AMD подтвердили отсутствие планов на флагманский сегмент.