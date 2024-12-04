Ожидается много анонсов и презентаций.

AMD запланировала на 6 января 2025 года пресс-конференцию в рамках выставки CES 2025, сообщает VideoCardz. Об этом объявили на сайте компании и в социальных сетях, в частности, о мероприятии сообщил вице-президент и генеральный директор группы вычислений и графики Джек Хьюн (Jack Huynh), который, вероятно, его и проведёт вместе с другими сотрудниками AMD, а также партнёрами компании.

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Программа пресс-конференции не разглашается, сообщается лишь в общих чертах, что в числе тем мероприятия будут те, что затронут игровой сегмент, а также сегмент высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта. Если верить инсайдерам, компания готовит множество новых продуктов и CES 2025 считается лучшим временем для их презентации. Тем не менее, не исключено, что такое большое количество анонсов всё-таки растянут по времени.

В числе потенциальных анонсов и презентаций: новые игровые видеокарты на базе архитектуры AMD RDNA 4, технология FSR 4 на базе искусственного интеллекта, высокопроизводительные APU семейства Strix Halo, доступные APU семейства Krackan с производительными NPU для компьютеров Microsoft Copilot+ PC, настольные процессоры Ryzen 9000X3D, помимо этого есть признаки подготовки новых процессоров Ryzen Threadripper для рабочих станций.