И не только на планшетах, на складных устройствах тоже.

Браузер Firefox 133 стал по-другому отображать веб-сайты на Android планшетах, сообщает Neowin. Ранее на планшетах по умолчанию использовался режим, стандартный для всех мобильных устройств, сайты загружались с шаблонами, оптимизированными для сравнительно небольших экранов. Теперь на планшетах сайты будут загружаться в «настольном» режиме, адаптированном для компьютеров.

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На планшетах компактный мобильный режим отображения зачастую не является оптимальным, большая диагональ позволяет комфортно использовать шаблоны, адаптированные для компьютеров. Поэтому в новой Android версии Firefox 133 настольный режим сделали режимом по умолчанию для планшетов и других устройств с большой диагональю, включая складные устройства.

В браузере сохраняется возможность ручного переключения режима отображения, поэтому при возникновении каких-либо проблем с версией сайта, можно вручную переключиться на мобильную версию.

В Android версии Firefox 133 также внедрили новую функцию для защиты содержимого, скопированного из режима приватного просмотра. Такое содержимое будет помечено как «конфиденциальное», что предотвратит появление фрагментов скопированного текста в предварительных просмотрах уведомлений.