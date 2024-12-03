Видеокарте приписывают два 8-контактных разъёма питания.

В онлайн-калькуляторе блоков питания Seasonic заметили появление видеокарты AMD Radeon RX 8800 XT, которая официально ещё не была анонсирована, сообщает VideoCardz. Видеокарте приписывают два 8-контактных разъёма дополнительного питания и TDP, равный 220 ватт (Вт). Неизвестно, является ли данная информация достоверной или компания просто заблаговременно добавила будущую видеокарту AMD в базу данных, указав возможные характеристики. Ранее в калькуляторе Seasonic временно появились видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50, на тот момент параметры были близки к тем, что предсказывали инсайдеры, но позже прогнозы стали меняться и видеокарты из калькулятора пропали.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Накануне появились новые слухи о лучшей игровой видеокарте AMD RDNA 4. Получит ли она название Radeon RX 8800 XT, точно неизвестно, компания готовит большое обновление по части трассировки лучей и искусственного интеллекта, поэтому не исключают перемен в наименовании, также как это произошло с серией процессоров для ноутбуков Ryzen AI 300.

Источник изображения: Seasonic

Инсайдеры приписывают потенциальной RX 8800 XT значительное повышение производительности в трассировке лучей, примерно на 45% относительно Radeon RX 7900 XTX, что должно означать конкуренцию с NVIDIA GeForce RTX 4080 и 4080 SUPER, возможно, будущей RTX 5070. При этом энергопотребление RX 8800 XT может быть на 25% ниже, чем у RX 7900 XTX, т.е. около 270 Вт. Это показатель TBP, полная мощность платы, Seasonic же указывает в своём калькуляторе показатель TDP, который, предположительно, может учитывать только графический процессор. Массовое производство RX 8800 XT могут начать в середине декабря, презентацию ожидают на CES 2025.