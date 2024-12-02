И при этом требовать на четверть меньше энергии.

Массовое производство лучших игровых видеокарт семейства AMD RDNA 4 начнётся в середине декабря. Новинка, которая потенциально может получить название Radeon RX 8800 XT, по сравнению с Radeon RX 7900 XTX, потребляет на четверть меньше энергии и примерно на 45% производительнее в играх с трассировкой лучей. Информацией поделился инсайдер с китайского форума ChipHell, известный под псевдонимом zhangzhonghao, сообщает Wccftech. Сравнительные данные о производительности и энергопотреблении получены в тесте Resident Evil 4 Remake, но в других наименованиях ситуация та же.

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Если верить информации, AMD Radeon RX 8800 XT по производительности в растеризации и трассировке лучей будет на одном уровне с NVIDIA GeForce RTX 4080 и 4080 SUPER при энергопотреблении, типичном для 4070 Ti. Учитывая скорый выход следующего поколения видеокарт NVIDIA, конкурировать будущий флагман AMD, вероятно, будет с RTX 5070. Помимо прироста производительности в трассировке лучей, видеокарты RDNA 4 должны получить различные улучшения для приложений с искусственным интеллектом (ИИ), подтверждена разработка новой версии технологии FSR, полностью полагающейся на ИИ. Будет интересно посмотреть на новую серию видеокарт, пускай даже AMD не претендует на флагманский сегмент.