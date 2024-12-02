Акции Intel выросли на 5% менее чем через час после объявления об отставке.

Корпорация Intel объявила, что Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) покинул пост генерального директора и совет директоров 1 декабря 2024 года. Его обязанности временно возложат на двух старших руководителей: исполнительного вице-президента и финансового директора Дэвида Зинснера (David Zinsner), генерального директора группы Intel Products Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus). Временным исполнительным председателем на переходный период назначен независимый председатель совета директоров Intel Фрэнк Йири (Frank Yeary). Для оперативного поиска преемника Гелсингера был сформирован специальный комитет. Структура руководства Intel Foundry осталась неизменной.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Гелсингер проработал в Intel более 40 лет и вернулся в 2021 году, чтобы возглавить компанию после должности генерального директора VMware. На этом посту он сменил Боба Свона (Bob Swan) и руководил компанией в течение четырёх лет до вчерашнего дня. Перед Гелсингером стояло множество сложных задач и для их решения был разработан амбициозный план, однако в полной мере осуществить его не удалось. «Компания в значительной степени упустила из виду бум искусственного интеллекта, который способствовал росту NVIDIA, не смогла запустить новые технологии в установленные сроки и боролась с недавними проблемами нестабильности процессоров», — пишет The Verge.

С тех пор как Гелсингер занял пост генерального директора, акции Intel упали на 61%. «Недавно компания приняла ряд крайних мер по сокращению расходов, пытаясь вернуться к прибыльности, кульминацией которых стала реструктуризация и массовое увольнение более 15% сотрудников … Это считается самым серьёзным увольнением за 56-летнюю историю Intel», — пишет Tom’s Hardware. Тем не менее, специалисты ресурса более или менее положительно оценили план Гелсингера по освоению пяти техпроцессов за четыре года. Акции Intel выросли на 5% менее чем через час после объявления об отставке Гелсингера, отметили в Windows Central.