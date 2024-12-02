Это семейство интегрированной графики процессоров Intel Core Ultra 100.

Графическое семейство Intel Arc Graphics впервые появилось в статистике Steam по аппаратному обеспечению пользователей, заметили в VideoCardz. Это именно семейство продуктов, а не отдельное решение, принадлежит к нему вся интегрированная графика процессоров Intel Core Ultra 100 (Meteor Lake) — устройства на их основе поставляются уже более года.

По статистике, в октябре около 0,18% опрошенных пользователей Steam являлись владельцами устройств с процессорами Intel Core Ultra 100, в ноябре показатель увеличился на 0,01 процентного пункта.

Источник изображения: Steam

Учёт настольных видеокарт Intel Arc серии A (Alchemist), таких как A770 или A580, в статистике Steam ведётся по отдельности, также, как и новой интегрированной графики семейства Arc Graphics (архитектура Xe2), внутри которого предусмотрено разделение на несколько конкретных моделей. Есть вероятность, что они не будут достаточно популярны, чтобы появиться в статистике Steam.

Возможно, новым настольным видеокартам Intel Arc B580 и B570 семейства Battlemage удастся быстро набрать популярность среди игровых систем бюджетного и среднего уровня. Их характеристики выглядят довольно интересно, осталось дождаться тестов, чтобы выяснить, как обстоят дела с производительностью и драйверами. По слухам, первые обзоры появятся 12 декабря.