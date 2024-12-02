Среди любителей игр новая ОС более популярна.

Доля Windows 11 среди пользователей игровой платформы Steam продолжает расти, в ноябре около 53% (52,98%) опрошенных использовали Windows 11 на своих системах, пишет Neowin. Прирост от месяца к месяцу составил 4,18 процентных пункта (пп), практически столько же потеряла Windows 10, которая в ноябре была установлена на 43% (43,31%) систем опрошенных пользователей.

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Глобальная расстановка сил среди операционных систем меняется слабо. Большинство пользователей, более 96%, используют операционные системы Windows. Даже Windows 7 ещё присутствует в статистике, несмотря на то, что новая версия Steam на этой операционной системе уже не работает. Пользователи Windows 7 пока могут продолжать использовать предыдущую версию Steam, критических проблем с работоспособностью на сегодняшний день не замечено. Linux и macOS немного увеличили свои доли в прошлом месяце. У Linux на данный момент 2,03% (плюс 0,03 пп), а у macOS — 1,41% (плюс 0,02 пп).

Что интересно, более обширная статистика StatCounter показывает совершенно иную картину: доля Windows 11 в ноябре немного сократилась, при этом более свежая операционная система пользуется куда меньшей популярностью, чем Windows 10. По подсчётам StatCounter, в ноябре Windows 11 была установлена на 34,94% компьютеров, показав снижение 0,64 пп, а Windows 10 — на 61,83% компьютеров, прирост 0,88 пп.

Возвращаясь к статистике Steam, стоит отметить предпочтения пользователей тем или иным аппаратным конфигурациям. В топе самых популярных видеокарт по-прежнему NVIDIA GeForce RTX 3060, но её нагоняет RTX 4060 и, вероятно, скоро лидер поменяется. Видеокарты NVIDIA доминируют в рейтинге, самой популярной настольной видеокартой AMD является AMD Radeon RX 6600 с показателем 0,80%, в то время как доля RTX 3060 — 4,89%.

По статистике, среднестатистический компьютер пользователя Steam оснащён 6-ядерным процессором, чаще Intel, 16 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти и монитором с разрешением 1920 на 1080 пикселей.