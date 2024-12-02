Влияния на производительность не замечено.

В недавних обновлениях BIOS специалисты AMD отключили циклический буфер (loop buffer) для процессоров с ядрами на базе архитектуры Zen 4, где он впервые и был реализован в качестве одной из функций для оптимизации энергопотребления, сообщает TechPowerUp со ссылкой на Chips and Cheese и HardwareLuxx. Это касается как потребительских процессоров Ryzen, так и серверных EPYC.

Источник изображения: AMD

Изменение было обнаружено при тестировании материнской платы ASRock B650 PG Lightning в паре с процессором Ryzen 9 7950X3D. Поддержка loop buffer исчезла при обновлении BIOS с версии 1.21 (AGESA 1.0.0.6) до 3.10 (GESA 1.2.0.2a).

Тесты, проведённые коллективом Chips and Cheese, не выявили существенного влияния на производительность. В TechPowerUp полагают, что пропускная способность операционного кэша достаточна для оптимальной работы процессора. Специалисты ресурса считают правильным шагом отключение функции loop buffer, которая не сопровождалась документацией и руководством по программированию, больше напоминая эксперимент. В новых процессорах Zen 5 loop buffer не используется.