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Moleculo
Lenovo выпустила ноутбук с эксклюзивным процессором AMD Ryzen AI 7 PRO 360U
Это 14-дюймовый ThinkPad 14s AI 2024 бизнес-класса.

Lenovo выпустила в Китае ноутбук ThinkPad 14s AI 2024 бизнес-класса, который, похоже, получил не совсем стандартный процессор серии Ryzen AI 300 PRO, сообщает VideoCardz. Используемый в ноутбуке 8-ядерный 16-поточный Ryzen AI 7 PRO 360U не присутствовал в списке процессоров, официально представленных AMD в октябре.

Источник изображения: Lenovo, JD.com, VideoCardz

Предполагается, что это специальный вариант Ryzen AI 7 PRO 360, мощность которого принудительно ограничили величиной 15 ватт (Вт), что позволило Lenovo использовать для ноутбука существующую конструкцию, созданную в своё время для процессоров Ryzen 7 7840U и 8840U — новая серия совместима с предыдущим сокетом. Стандартные процессоры Ryzen AI 300 могут работать в диапазоне мощности 15…54 Вт.

Источник изображения: Lenovo, JD.com, VideoCardz

Lenovo ThinkPad 14s AI 2024 оснащается 14-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1200 пикселей, 32 гигабайтами (ГБ) памяти LPDDR5X-7500, терабайтным накопителем, аккумулятором ёмкостью 58 ватт-час (Вт·ч) и поддерживает Wi-Fi 7, что также положительно отличает его от предшественников. Примечательно, что этот ноутбук имеет два разъёма Thunderbolt 4. Обычно это свойственно ноутбукам на платформе Intel, ноутбуки AMD оснащаются портами USB4.

#amd #процессоры #ноутбуки #lenovo
Источник: videocardz.com
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