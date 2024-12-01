Это белоснежная Aorus Elite Ice.

Материнские платы AMD B850 уже поставляются в магазины, сообщает VideoCardz, прикладывая фотографию одной из моделей — Gigabyte B850M Aorus Elite WIFI6E Ice. Плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX и может похвастаться белоснежным дизайном, разъёмы для установки оперативной памяти, подключения SATA накопителей и прочие тоже выполнены в белом цвете. Характеристики платы не разглашаются.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

По требованиям AMD, материнские платы с чипсетом B850 должны обеспечивать поддержку PCIe 5.0 для твердотельных накопителей, для видеокарт — на усмотрение производителя. Также платы с этим чипсетом должны оснащаться USB 3.2 со скоростью передачи данных 20 гигабит в секунду (Гбит/с) и поддерживать разгон, как процессора, так и оперативной памяти.

Источник изображения: VideoCardz

Материнские платы AMD B850 заменят существующие варианты с чипсетами B650 и B650E, они должны позиционироваться как оптимальный выбор для компьютеров среднего и высокого класса, как игровых, так и рабочих. Для бюджетных систем выпустят платы на урезанном чипсете B840.

Ожидается, что AMD представят новинки на выставке CES 2025 в начале января следующего года. Официально компания не подтвердила даты презентации и выпуска плат.