Intel официально назначила на 3 декабря мероприятие Intel Arc.

Intel опубликовала в социальных сетях объявление о проведении 3 декабря мероприятия, связанного с графическими решениями Intel Arc, сообщает VideoCardz. В этот день должны представить первые настольные видеокарты семейства Battlemage. Помимо этого, ранее инсайдеры назвали даты публикации обзоров эталонных версий видеокарт и начала продаж: 12 и 13 декабря соответственно.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Одновременно с этим в Сети появились подробные спецификации видеокарт Intel Arc B580 и B570 от компании ASRock — читатель сайта VideoCardz под псевдонимом Gaw опубликовал их в комментариях под одной из новостей. Тем не менее, на все вопросы опубликованные буклеты не отвечают, даже появляются новые.

Источник изображения: ASRock, VideoCardz, Gaw

В графическом процессора Intel Arc B570 активно 18 ядер Xe2 и 144 блока для матричных вычислений XMX. Количество ядер Xe2 в Arc B580 не указано, но матричных блоков 320. Предполагается, что B580 предложит 20 ядер Xe2, а значит в B570 может использоваться другая конфигурация блоков XMX: в B580 на одно ядро Xe2 приходится 16 блоков XMX, а в B570 — 8 блоков XMX. Возможно в спецификациях присутствуют ошибки.

Графический процессор Intel Arc B570 в исполнении Challenger от ASRock работает на частоте до 2600 МГц, Arc B580 в исполнении Steel Legend — на частоте до 2800 МГц.

Intel Arc B570 оснащается 10 ГБ видеопамяти GDDR6 с общей шиной шириной 160 бит, используются чипы памяти, работающие на скорости 19 Гбит/с — общая пропускная способность памяти составляет 380 ГБ/с. В свою очередь, B580 оснащается 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с общей шиной шириной 192 бита, общая ПСП составляет 456 ГБ/с.

Вопреки предположениям, опубликованный буклет говорит об использовании видеокартами интерфейса PCIe 4.0, а не пятой версии, количество линий на предыдущих изображениях подсчитали верно — их восемь.

Обе видеокарты оснащаются видеовыходами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. ASRock не подтвердила, какая версия DisplayPort 2.1 используется, но некоторые старые утечки предполагают, что это вариант UHBR 13.5.

По прогнозам, видеокарты нацелены на средний сегмент и смогут конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, по крайней мере, инсайдеры приписывают близкую или более высокую производительность в синтетических тестах. Что будет в играх, пока неизвестно, но специалисты Intel должны были исправить проблемы первого поколения видеокарт и доработать драйвера, поэтому старт новинок должен быть более успешным.