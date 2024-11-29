Более крупное устройство во второй половине месяца.

Новые портативные игровые компьютеры компании MSI заметили на американской торговой площадке Amazon, сообщает VideoCardz. Это анонсированный ранее Claw 8 AI+, а также Claw 7 AI+, о котором не сообщалось. Оба устройства основаны на процессорах Intel Core Ultra 200V семейства Lunar Lake.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

MSI Claw 8 AI+ доступен в двух конфигурациях: с процессором Intel Core Ultra 7 258V или Core Ultra 7 256V, — оба 8-ядерные и оснащены интегрированной графикой Arc 140V, которая предлагает 8 ядер Xe2. Процессоры отличаются рабочими частотами, а также объёмом встроенной оперативной памяти. У процессора с большим номером это 32 гигабайта (ГБ) LPDDR5X-8533, с меньшим — 16 ГБ. В числе прочих характеристик 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1200 пикселей, частотой обновления 120 герц (Гц) и пиковой яркостью 500 нит; аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч; терабайтный встроенный M.2 накопитель формата 2280 с поддержкой PCIe Gen4x4; два порта Thunderbolt 4. Весит устройство 794 грамма (г), а его размеры составляют 29,9x12,26x2,4 сантиметра (см). За рубежом старт продаж запланирован на 25 декабря, более производительная версия оценивается в 899 долларов США.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Что касается MSI Claw 7 AI+, устройство пока засветилось в одной конфигурации с процессором Intel Core Ultra 7 258V. В числе основных отличий от более крупной модели: 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей; аккумулятор ёмкостью 53 Вт·ч; твердотельный накопитель объёмом 512 ГБ; вес 675 г и размеры 29,4x11,7x2,1 см. Оценивается эта конфигурация MSI Claw 7 AI+ в 799 долларов США, похоже, за рубежом она появится уже 1 декабря.