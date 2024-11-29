Выступление гендиректора NVIDIA запланировано на 6 января.

Представитель бразильского подразделения Inno3D ненароком подтвердил на недавней YouTube трансляции, проведённой организацией Pichau, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 представят на выставке CES 2025, сообщает VideoCardz. Также отмечается, что RTX 5090 ожидают через три недели. Возможно, имелся ввиду декабрьский анонс, о котором ранее говорили инсайдеры, или то, что компания получит первые видеокарты ещё до конца года — точно неизвестно.

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Слухи о подготовке NVIDIA GeForce RTX 50 ходят уже давно. На момент написания предполагается, что в январе компания представит RTX 5090, 5080 и, возможно, одну или несколько версий RTX 5070. Флагманской видеокарте приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7 с 512-битной шиной, субфлагману — 10752 CUDA и 16 ГБ видеопамяти. Видеокарты RTX 5070 Ti и 5070 могут получить 8960 и 6400 CUDA, 16 и 12 ГБ видеопамяти соответственно. Для Китая ожидается RTX 5090D, которая может получить те же характеристики, что RTX 5090 — производительность версии D могут ограничить программно только в определённых сценариях.