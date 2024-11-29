До презентации остаётся несколько дней.

Intel представит первые видеокарты Battlemage для настольных компьютеров 3 декабря, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники. Это будут две модели среднего класса: Arc B580 и B570, — одна или обе появятся в исполнении Limited Edition (LE). Обзоры эталонных видеокарт от СМИ появятся 12 декабря, вариантов от производителей-партнёров днём позже — в день начала продаж.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

По информации ресурса, сейчас компания ведёт диалог с профильными СМИ по поводу предстоящего запуска. Все детали ещё неизвестны, в частности, нет точного подтверждения, планирует ли Intel анонсировать вместе с видеокартами среднего класса более производительные или менее производительные решения, но понятно, что вначале компания сосредоточит внимание на среднем сегменте.

Источник изображения: VideoCardz

Спецификации видеокарт ещё не подтверждены официально. Если верить утечкам, Intel Arc B580 предложит 20 ядер Xe, графический процессор будет работать на частоте до 2,8 гигагерц (ГГц), карту оснастили 12 гигабайтами (ГБ) видеопамяти GDDR6 со 192-битной шиной; B570 пока нигде не засветилась, есть предположения, что эта модель предложит 18 ядер Xe.