По одному 16-контактному кабелю у каждого.

Компания Chieftec представила в серии Vega новые блоки питания мощностью 750 и 850 ватт (Вт), которые соответствуют стандарту Intel ATX 3.1 и обладают сертификатами 80PLUS Gold, сообщает TechPowerUp. Блоки питания не модульные, в числе кабелей есть один для подключения видеокарт с 16-контактными разъёмами PCIe Gen5. Какую мощность выдерживает кабель, не уточняется, зато есть некоторые подробности о топологии. В блоках питания серии Vega используются резонансный полумостовой LLC преобразователь и DC/DC трансформатор.

Источник изображения: Chieftec

Помимо 16-контактного коннектора есть четыре 8-контактных (6+2), по два на кабель. Также блоки питания позволяют подключить до шести устройств хранения данных. В состав системы охлаждения блоков питания входит вентилятор диаметром 135 миллиметров (мм) с гидродинамическим подшипником. Размеры блоков питания 150x150x85 мм. Для справки: за рубежом рекомендованная цена новинок составляет 89,90 евро для 750-ваттной модели, 99,90 евро для 850-ваттной.