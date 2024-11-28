12-ядерный 24-поточный процессор Zen 4.

AMD выпустила 12-ядерный 24-поточный Ryzen 7 7840HX, первый ноутбук с ним замечен в Китае, сообщает VideoCardz. Около года назад этот процессор упоминался в нескольких утечках. Модель является более доступной альтернативой 7845HX с чуть меньшими частотами: и базовая и максимальная частота снижены на 100 мегагерц (МГц). Процессор входит в семейство Dragon Range — это чиплетные настольные процессоры, адаптированные для ноутбуков.

Источник изображения: MSI, JD.com

Что касается первого замеченного устройства с AMD Ryzen 7 7840HX — это игровой ноутбук компании MSI, модель Thunder and Lightning (кит. 雷影). Он также включает видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков. Общая мощность процессора и видеокарты ограничена на уровне 195 ватт (Вт): процессор потребляет до 55 Вт, видеокарта до 140 Вт. В процессор встроена графика Radeon 610M с парой вычислительных блоков RDNA 2, её можно использовать для рядовых задач.

Источник изображения: MSI, JD.com

По оценкам MSI, AMD Ryzen 7 8845H на 32% отстаёт от Ryzen 7 7840HX, а Core i7-13700HX от Intel на 3% медленнее. При этом преимущество более быстрого 7845HX оценивается в 8%. Эти результаты получены в многопоточном тесте Cinebench R23.

В числе прочих характеристик ноутбука: 17,3-дюймовый 2,5K дисплей с частотой обновления 240 герц (Гц), 16 гигабайт (ГБ) оперативной памяти DDR5 и терабайтный твердотельный накопитель.