Tencent Games и Intel представили экспериментальный портативный игровой компьютер Sunday Dragon 3D One с технологией 3D Naked-Eye для преобразования двухмерного контента в трёхмерный и его отображения без дополнительного оборудования наподобие очков дополненной реальности или шлемов виртуальной реальности, сообщает ITHome. Компьютер является независимой разработкой Tencent Games при технической поддержке Intel.
Sunday Dragon 3D One оснащается процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти LPDDR5X и терабайтным твердотельным накопителем. Главной особенностью является большой 11,5-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K, частотой обновления 120 герц (Гц) и технологией 3D Naked-Eye с системой отслеживания глаз — Tencent Games и Intel будут исследовать варианты её применения в игровых сценариях. Компьютер также оснащён съёмными контроллерами.
Говорится, что благодаря специальному алгоритму чередования дисплей выводит разные изображения в левый и правый глаз пользователя, в результате чего и создаётся трёхмерный эффект, а благодаря отслеживанию глаз в реальном времени технология работает при разных углах просмотра.
«В истории игровой графики было много важных технологических прорывов: от 3D графики до трассировки лучей в реальном времени, что приводило к повышению реалистичности изображения. Если бы двухмерные изображения можно было преобразовать в трёхмерные, визуальные впечатления вышли бы на совершенно новый уровень», — Ву Дань, генеральный директор центра новых интерактивных продуктов Tencent Games.
Компьютер уже адаптирован для ряда популярных игр, включая Arena Breakout, Blade and Soul, Path of Exile и Moonlight Blade (кит. 天涯明月刀). В дальнейшем библиотеку совместимых игр планируют расширять.