Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Tencent Games и Intel показали игровой КПК с технологией создания 3D изображения без допоборудования
Экспериментальный компьютер с технологией 3D Naked-Eye и системой отслеживания глаз.

Tencent Games и Intel представили экспериментальный портативный игровой компьютер Sunday Dragon 3D One с технологией 3D Naked-Eye для преобразования двухмерного контента в трёхмерный и его отображения без дополнительного оборудования наподобие очков дополненной реальности или шлемов виртуальной реальности, сообщает ITHome. Компьютер является независимой разработкой Tencent Games при технической поддержке Intel.

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

Sunday Dragon 3D One оснащается процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти LPDDR5X и терабайтным твердотельным накопителем. Главной особенностью является большой 11,5-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K, частотой обновления 120 герц (Гц) и технологией 3D Naked-Eye с системой отслеживания глаз — Tencent Games и Intel будут исследовать варианты её применения в игровых сценариях. Компьютер также оснащён съёмными контроллерами.

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

Говорится, что благодаря специальному алгоритму чередования дисплей выводит разные изображения в левый и правый глаз пользователя, в результате чего и создаётся трёхмерный эффект, а благодаря отслеживанию глаз в реальном времени технология работает при разных углах просмотра.

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

«В истории игровой графики было много важных технологических прорывов: от 3D графики до трассировки лучей в реальном времени, что приводило к повышению реалистичности изображения. Если бы двухмерные изображения можно было преобразовать в трёхмерные, визуальные впечатления вышли бы на совершенно новый уровень», — Ву Дань, генеральный директор центра новых интерактивных продуктов Tencent Games.

Компьютер уже адаптирован для ряда популярных игр, включая Arena Breakout, Blade and Soul, Path of Exile и Moonlight Blade (кит. 天涯明月刀). В дальнейшем библиотеку совместимых игр планируют расширять.

#intel #tencent #портативные игровые компьютеры
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)
Intel может стать главным партнёром Apple в разработке SoC A20
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
Intel Core Ultra 5 225F оказался до 17% быстрее Core i5-14400F в тесте Geekbench
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Voyager 1 неожиданно включил радиопередатчик, находившийся в состоянии молчания более 40 лет
20
Появились первые спутниковые снимки последствий удара "Орешником" по строениям "Южмаша"
14
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
5
Бесплатное обновление для Liar's Bar добавит атмосферу хаоса, локации и русскую рулетку
+
NVIDIA готовит RTX 5090D для китайского рынка
1
Stalker 2: Heart of Chornobyl оказалась слишком сложной для многих геймеров
20
"Страна.ua": ВС России проникли в село Желтое, обойдя Покровск с юга
+
Российский Су-34 поразил американский ЗРК Avenger
+
Army Recognition: модернизированный Challenger 3 окажется намного мощнее российских Т-90М и Т-80БВМ
1
В России запустили уникальное производство амаранта
1
Новая ракета "Орешник" способна уничтожать подземные бункеры
+
Economist: Мобилизационные цели выполнены только на 65%
+
Зеленский заявил о начале изучения осколков ударившей по "Южмашу" баллистической ракеты "Орешник"
4
Блогер использовал Tesla Cybertruck для автономного питания дома площадью 464 м²
2
Процессоры AMD Threadripper 9000 будут иметь от 16 до 96 ядер
+
Депутат Рады Ткаченко: Около 150 тысяч человек вернулись из Украины в новые регионы РФ
4
На матрице Raspberry Pi RP2040 запустили «Змейку»
+
Графику S.T.A.L.K.E.R. 2 сравнили с Metro Exodus — разница есть, но незначительная
4
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+
Очередная партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поставлена в войска
+

Популярные статьи

PlayStation 6 может стать последней приставкой Sony, а часть вины лежит на руководстве и PS 5 Pro
38
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
21
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
56
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
4
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
112
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
4
Core i7-14700K vs Core i7-8700K – сколько процессоры Intel прибавили за 6 лет, и почему AMD лучше
41
Китайский истребитель 6th Gen "Белый император" бросает вызов мировым державам
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
4
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
22

Сейчас обсуждают

nonses84
15:06
Да там просто акции Трампа и ему не выгодно это всё с продажей)
Министерство юстиции США завершило судебные слушания по делу о монополии Google
Митюнин Сергей
15:05
Надо бить Орешником по Вашингтону.Лондону.Парижу..Там находятся наши враги.Там.
Россия допускает размещение «Орешника» в Азии в качестве ответа на действия США — МИД РФ
Eppius
15:03
Наплодили кучу марок а куда их девать не подумали.
Зарубежные автопроизводители в Китае начнут терять до $20 млрд прибыли ежегодно
Eppius
15:01
Хотели же окружить Курахово.
Российские подразделения сумели освободить новые районы в городе Курахово
klon45
14:50
Как они задрали со своими Шимящими (стробоскопными) говноледами
Состоялась презентация смартфонов Huawei Mate70, Mate70 Pro, Mate70 Pro+ и Mate70 RS
Такой то
14:48
Станислав Белоусов
О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
Игорь Кочнев
14:45
Нет китайцы молодцы конечно. Для фантастических фильмов тоже многие делают красивые макеты разных самолётиков.Ну а в обще какое нах... 6 поколение у Китая. Если они двиг для 5 не имеют полноценный. Сд...
"Сделан из пластика и силумина" - в сети усомнились в китайском истребителе 6-го поколения
Такой то
14:45
Станислав Белоусов
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
Джон Коннор
14:39
глупые люди, хотят машинку побольше и повыше, теряя в комфорте, управляемости, динамике, увеличивая себе расход топлива, ухудшая тормоза. За комфорт готов пояснить - высокую машину всегда делают жёстч...
На продажи кроссоверов и внедорожников в России приходится более 70% авторынка
Кызахстанчево
14:34
там не только вернуть, эти ублюдки еще ерпарации будут платить.
Франция будет поставлять Украине оружие за счётов доходов от российских активов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем