Экспериментальный компьютер с технологией 3D Naked-Eye и системой отслеживания глаз.

Tencent Games и Intel представили экспериментальный портативный игровой компьютер Sunday Dragon 3D One с технологией 3D Naked-Eye для преобразования двухмерного контента в трёхмерный и его отображения без дополнительного оборудования наподобие очков дополненной реальности или шлемов виртуальной реальности, сообщает ITHome. Компьютер является независимой разработкой Tencent Games при технической поддержке Intel.

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

Sunday Dragon 3D One оснащается процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти LPDDR5X и терабайтным твердотельным накопителем. Главной особенностью является большой 11,5-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K, частотой обновления 120 герц (Гц) и технологией 3D Naked-Eye с системой отслеживания глаз — Tencent Games и Intel будут исследовать варианты её применения в игровых сценариях. Компьютер также оснащён съёмными контроллерами.

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

Говорится, что благодаря специальному алгоритму чередования дисплей выводит разные изображения в левый и правый глаз пользователя, в результате чего и создаётся трёхмерный эффект, а благодаря отслеживанию глаз в реальном времени технология работает при разных углах просмотра.

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

Источник изображения: Tencent Games, ITHome

«В истории игровой графики было много важных технологических прорывов: от 3D графики до трассировки лучей в реальном времени, что приводило к повышению реалистичности изображения. Если бы двухмерные изображения можно было преобразовать в трёхмерные, визуальные впечатления вышли бы на совершенно новый уровень», — Ву Дань, генеральный директор центра новых интерактивных продуктов Tencent Games.

Компьютер уже адаптирован для ряда популярных игр, включая Arena Breakout, Blade and Soul, Path of Exile и Moonlight Blade (кит. 天涯明月刀). В дальнейшем библиотеку совместимых игр планируют расширять.