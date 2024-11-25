Слухов о разработке RTX 5080D пока нет.

В Сети появился предполагаемый логотип видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D, сообщает VideoCardz. Логотип был опубликован инсайдером, известным в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом MEGAsizeGPU.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Это может быть подтверждением того, что, во-первых, схема наименования будущей серии игровых видеокарт не изменится, во-вторых, NVIDIA готовит специализированный вариант флагманской видеокарты для Китая и других стран, подпадающих под экспортные ограничения США, в-третьих, видеокарту выпустят до 28 января — до окончания Года Дракона по китайскому календарю (считается, что D в наименовании видеокарты означает Dragon). Признаков подготовки RTX 5080D нет, а значит вычислительная производительность этой видеокарты не превышает ограничения.

Источник изображения: MEGAsizeGPU в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

На данный момент неизвестно, в какой степени будут отличаться RTX 5090 и 5090D. Можно лишь предположить, что разница будет выше, чем в случае RTX 4090 и 4090D, поскольку производительность флагмана, как ожидается, заметно увеличится, а ослаблять ограничения никто не собирается.

Источник изображения: VideoCardz

В текущем поколении основным отличием RTX 4090 и 4090D является количество CUDA ядер: 16384 против 14592. Также урезанный вариант немного отличается по рабочим частотам и TGP, лимит энергопотребления на 25 ватт (Вт) ниже. В соответствии с ограничениями, показатель производительности TPP (Total Processing Performance) не должен превышать величину 4800, у оригинальной RTX 4090 этот показатель достигает 5285. Не исключено, что в новом поколении NVIDIA внесёт более сложные изменения в графический процессор, чтобы прицельно скорректировать показатели производительности при определённых вычислительных операциях.

По слухам, NVIDIA представит видеокарты GeForce RTX 50 в начале января 2025 года, в рамках выставки CES 2025. На 6 число запланирован доклад генерального директора NVIDIA.