Большой, но за последнее десятилетие были и больше.

Графический кристалл NVIDIA GeForce RTX 5090 обладает размерами 24×31 миллиметр (мм), его площадь составляет 744 мм2, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом MEGAsizeGPU.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Это один из самых больших кристаллов за последнее десятилетие, но не самый — он уступает кристаллу TU102 семейства Turing площадью 754 мм2, и GV100 семейства Volta площадью 815 мм2. Также новый кристалл на 22% больше такового во флагманском AD102 текущего поколения. Размеры всего корпуса графического процессора GB202 (именно такое обозначение приписывают GPU в RTX 5090) составляют 63×56 мм.

Похоже, что NVIDIA действительно начала распространять образцы видеокарт среди партнёров. Один из производителей серверов и рабочих станций уже формирует списки из желающих приобрести новые системы с RTX 5090, что должно предполагать готовность всех технических решений для сборки таких систем. Не исключено, что в ближайшее время появятся дополнительные подробности.