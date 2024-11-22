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Moleculo
Comino начала принимать предзаказы на системы с видеокартами RTX 5090
В рабочие станции Grando устанавливается восемь видеокарт и жидкостное охлаждение.

Зарубежный производитель серверов и рабочих станций с жидкостным охлаждением, компания Comino, начала принимать предварительные заказы на системы Grando с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5090, сообщает Tom’s Hardware. В каждой такой системе будет установлено восемь RTX 5090. Официально видеокарты ещё не анонсированы. Производитель не разглашает какие-либо характеристики и цены в своём объявлении, заинтересованным предлагается заполнить форму для связи — детали будут обсуждаться лично.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

По слухам, NVIDIA представит RTX 5090 в начале января следующего года на выставке CES 2025. Объявление Comino косвенно подтверждает эту информацию. Логично предположить, что начиная приём предварительных заказов производитель уже должен был разработать для RTX 5090 водоблок и систему жидкостного охлаждения, значит более или менее завершённые образцы видеокарт доступны и близится презентация. Помимо RTX 5090 на предстоящей выставке могут представить RTX 5080, 5070 и 5070 Ti.

Ранее инсайдеры назвали потенциальные характеристики первых видеокарт: RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7; RTX 5080 и 5070 Ti могут получить 10752 и 8960 CUDA соответственно, по 16 ГБ видеопамяти; RTX 5070 — 6400 CUDA и 12 ГБ видеопамяти.

#nvidia #видеокарты
Источник: tomshardware.com
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