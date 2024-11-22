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Moleculo
Team Group представила PCIe 5.0 твердотельные накопители T-FORCE GA PRO со скоростью до 10 ГБ/с
Основаны на контроллере InnoGrit IG5666 и оснащаются DRAM кэшем.

Team Group представила твердотельные накопители T-FORCE GA PRO с поддержкой PCIe Gen5x4. Планируется выпустить две модели объёмом 1 и 2 терабайта (ТБ). Накопители оснащаются многоядерным контроллером InnoGrit IG5666, DRAM кэшем, тонким графеновым теплораспределителем, который не помешает установке дополнительного охлаждения. Для терабайтной модели заявлены пиковые скорости 10 и 8,5 гигабайт в секунду (ГБ/с) на последовательных операциях чтения и записи соответственно, а также ресурс 600 TBW.

Источник изображения: Team Group

Компания позиционирует новинку, как производительное решение для игровых и профессиональных систем, ориентированное на безопасность и целостность данных, перечисляя в числе различных достоинств поддержку технологии 4K LDPC (код проверки чётности низкой плотности), которая снижает частоту ошибок, фирменное программное обеспечение для отслеживания технического состояния накопителя. Сроки начала продаж не уточняются.

#твердотельные накопители #team group
Источник: teamgroupinc.com
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