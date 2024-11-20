Но планы компании сейчас изменчивы.

На конференции Supercomputing 2024 (SC24) представители подразделения Intel Habana Labs впервые упомянули ускорители вычислений Jaguar Shores, сообщает HPCwire.

Источник изображения: Intel, HPCwire

Согласно опубликованному слайду, Jaguar Shores могут стать преемниками ускорителей Falcon Shores. В свою очередь, первое поколение Falcon Shores запланировано на 2025 год, второе поколение Falcon Shores 2 — на 2026 год. С выпуском Falcon Shores компания объединяет в единое целое свои решения для сегмента искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC), которые существовали отдельно, например, ИИ ускорители Habana Gaudi и HPC ускорители GPU Max. Intel продолжает разработки на фоне финансовых трудностей, это обнадёживает, отмечают в HPCwire, финансирование Falcon Shores сокращать не планируют.

Тем не менее, в компании отказали журналистам ресурса в каких-либо подробностях о Jaguar Shores, заявив о постоянных пересмотрах дорожной карты и отсутствием информации, которой можно было бы поделиться. Поэтому, каких-либо подробностей о Jaguar Shores нет и пока не ожидается.