В комплект панорамной версии входит 6 вентиляторов.

CHIEFTEC объявила о выпуске двух двухкамерных корпусов серии VISIO для игровых компьютеров: стандартный вариант Visio с панорамным остеклением и Visio Air с сетчатой фронтальной панелью. Новинки поддерживают материнские платы ASUS BTF и MSI Project Zero с расположением разъёмов на тыльной стороне — такая конструкция позволяет спрятать кабели, что делает сборку эстетически более приятной и уменьшает количество препятствий потоку воздуха внутри корпуса.

Источник изображения: CHIEFTEC

Оба корпуса поддерживают установку радиаторов длиной 360 миллиметров (мм) сверху и снизу, 240-мм радиаторов со стороны материнской платы, воздушных процессорных кулеров высотой до 175 мм и видеокарт длиной до 410 мм. Заявлена совместимость с материнскими платами форматов mini-ITX, mATX и ATX, блоками питания ATX, есть возможность установить накопители формата 2,5/3,5-дюйма.

Источник изображения: CHIEFTEC

В комплектацию панорамной версии CHIEFTEC Visio входит шесть вентиляторов диаметром 120 мм с подсветкой, а также концентратор с возможностью управления подсветкой и скоростью вращения. Вариант Visio Air комплектуется тремя вентиляторами диаметром 140 мм без подсветки, концентратора в комплекте нет.

Источник изображения: CHIEFTEC